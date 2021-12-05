İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin çocuklara trafik kurallarını ve kültürünü erken yaşta benimsetmek ve bilinçli bir toplum oluşturmak amacıyla inşa ettiği Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi. Bakan Soylu, "Trafik Eğitim Parkı Balıkesir'e yakıştı" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, trafik kurallarına duyarlı bir nesil yetiştirme hedefiyle Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı kısa sürede inşa etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 10 bin 36 metrekare alan üzerinde yapılan ve minyatür bir şehrin canlandırıldığı parkın açılışını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ve çocukların katılımı ile yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bakan Soylu, çocukların trafik eğitimini uygulamalı olarak alacakları yeni parkın Balıkesirlilere hayırlı olmasını dileyerek "Trafik Eğitim Parkı Balıkesir'e yakıştı" dedi.

Deneyimli trafik eğitmenleriyle birlikte okul öncesi, ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimlerinin verileceği eğitim parkı, Karesi ilçesi Paşaalanı Mahallesi'nde 10 bin 36 metrekarelik alan üzerinde inşa edildi. Çocukların akülü araçlar kullanarak hem eğlenip hem de öğrenmesi hedeflenen parkın içerisinde; afet acil durum binası, itfaiye binası, hastane, okul, market, kafeterya, ücretli otoban girişi, trafik işaretleri, tren ve otobüs maketlerinin yer aldığı minyatür bir şehir inşa edildi. Gelecekteki trafik sorunlarının erkenden azaltılmasının hedeflendiği projede ayrıca eğitim amaçlı amfi, bisiklet ve yaya yolu ile çocuk oyun alanı da bulunuyor.

(Hüseyin Tokmak/İHA)