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Bakan Soylu: Çocuktan al haberi - Son Dakika

Bakan Soylu: Çocuktan al haberi

30.01.2022 20:51
Bakan Soylu: Çocuktan al haberi

Bakan Soylu: Çocuktan al haberiİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada "Çocuk, Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına 'hain' demiş.

Bakan Soylu: Çocuktan al haberi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada "Çocuk, Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına 'hain' demiş. 'Çocuktan al haberi'" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bir çocuk ağlar, Cumhurbaşkanı merak eder. Çocuk, derdini anlatır ve ardından Cumhurbaşkanımızın elinden mikrofonu kapmak ister. Herkes çocuğun atikliğine tebessüm ederken lider, çocuğu kırmaz... Çocuk, Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına 'hain' demiş. 'Çocuktan al haberi'" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


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Süleyman Soylu, Eren Bülbül, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Çocuktan al haberi - Son Dakika


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