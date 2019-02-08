Bakan Soylu, Çöken Binanın Enkazında İncelemelerde Bulundu
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Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği binanın enkazında devam eden arama-kurtarma çalışmalarını inceledi.
Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA
- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu
, Kartal
'da çöken ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği binanın enkazında devam eden arama-kurtarma çalışmalarını inceledi.
Bakan Soylu, gece saatlerinde Kartal'da çöken binanın bulunduğu bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Soylu, daha sonra bölgeden ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:36 Kaynak: DHA
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