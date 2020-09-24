Bakan Soylu, Cübbeli Ahmet'in "Selefi dernekleri silahlanıyor" iddiasıyla ilgili konuştu: Bildiklerini anlatacak - Son Dakika

Bakan Soylu, Cübbeli Ahmet'in "Selefi dernekleri silahlanıyor" iddiasıyla ilgili konuştu: Bildiklerini anlatacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün "Selefi dernekleri silahlanıyor, iç savaşa hazırlanıyorlar" iddialarıyla ilgili konuştu. Soylu, "Selefi örgütle ilgili 47 yapılanma var. Cübbeli Ahmet 1-2 güne bildiklerini anlatacak. Selefi örgütlerin arkasında bir yapı var" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, moderatörlüğünü Cem Küçük'ün üstlendiği, Yücel Koç ve Süleyman Özışık'ın da katıldığı "Gündem Özel" programında kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün "Selefi dernekleri silahlanıyor, iç savaşa hazırlanıyorlar" sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu, "Selefi örgütle ilgili 47 yapılanma var. Cübbeli Ahmet 1-2 güne bildiklerini anlatacak. Ben dinlemek zorundayım. Selefi örgütlerin arkasında bir yapı var" ifadelerini kullandı.

"BEN DİNLEMEK ZORUNDAYIM"

Bakan Soylu, konuyla ilgili sözlerinin devamında, "1-2 güne bildiklerini anlatacak. Bu yanlış bir şey değil. Şöyle bir değerlendirme var, 'Devlet bir kişinin ifadesine bakıyor.' Evet bir kişinin ifadesi de bizim için önemli. Belki bir değerlendirme ortaya çıkacak. Ben dinlemek zorundayım. Burada bu mücadele çok güçlü bir şekilde geçiyor. DEAŞ'ın 2020 yılında 152 terör eylemini engelledik. 26.8 ton bomba ele geçirdik. Türkiye güvenlik açısından 24 saat çalışıyor. Selefi örgütlerin arkasında bir yapı var" dedi.

CÜBBELİ AHMET'İN GÜNDEM YARATAN SÖZLERİ

Geçtiğimiz günlerde CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan Cübbeli Ahmet Hoca, Türkiye'de 2 bin selefi derneğinin olduğunu belirterek, "Şahıslar pompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız. Birisi 'şeyhim ' diye cihat ilan edecek, öbürü Mehdiyim diyecek. Birbirine öldürür bu Müslüman millet. Asker bunları vurmak zorunda kalacak. Mutlaka kontrol edilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

İSTİHBARAT BİRİMLERİ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Cübbeli Ahmet Hoca'nın "2 bin selefi dernek silahlanıyor" sözlerinin ardından istihbarat birimlerinin harekete geçtiğini açıklamıştı.İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy tarafından yapılan açıklamada, "Bir kısım derneklerin silahlandığı iddiası ya da ihtimaline karşı kayıtsız kalmamız mümkün değildir" denilerek, "Paylaşılan ilk demeçten sonra da derhal Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri, terör ve istihbarat birimlerimiz tekrar tahkikata başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

Bakan Soylu, Cübbeli Ahmet'in Selefi dernekleri silahlanıyor iddiasıyla ilgili konuştu: Bildiklerini anlatacak

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 00:19

Son Dakika Güncel Bakan Soylu, Cübbeli Ahmet'in 'Selefi dernekleri silahlanıyor' iddiasıyla ilgili konuştu: Bildiklerini anlatacak - Son Dakika

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