Soylu'nun, 5 Temmuz 2021'de, 52 gündür 254'ü doğrudan kendisine yönelik toplam 313 haber ve köşe yazısı yayımlandığını belirterek, "gerçeğe aykırı bu haberlerle kişilik haklarının hedef alındığı" gerekçesiyle açtığı manevi tazminat davası karara bağlandı.

Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Soylu, Cumhuriyet gazetesine açtığı davadan 25 bin lira manevi tazminat kazandı - Son Dakika

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