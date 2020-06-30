Bakan Soylu: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi - Son Dakika

Bakan Soylu: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye dahil 9 ülkede gerçekleştirilen ve 'Bataklık' adı verilen, cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç gelirleri operasyonunda 67 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye dahil 9 ülkede gerçekleştirilen ve 'Bataklık' adı verilen, cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç gelirleri operasyonunda 67 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Soylu, "Şu ana kadar nakdi olarak 70 milyon liraya el konuldu. Toplam tüm süreçleri ile beraber 500 milyonun üzerine çıkabilecek bir nakdi ve suç gelirleri toplamı söz konusu olacak" dedi. Gözaltına alınan kişiler arasında, örgütün 2 lideri Nejat Daş ve Çetin Gören'in de olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanı Soylu, sabah saatlerinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Daire Başkanlığı önünde basın toplantısı düzenledi. Bakan Soylu, bugün saat 04.30 itibarıyla cumhuriyet tarihinin en önemli narkotik operasyonlarından birinin başlatıldığını aktardı. Soylu, " Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, yaklaşık 1 yıldır takip edilen operasyonu, arkadaşlarımız gerçekleştirdi. Bu operasyonun ismi 'Bataklık'. Bu operasyonun nevi, uyuşturucu ve uyuşturucuya bağlı suç gelirleri ile mücadele etmek. Özellikle suç gelirleri ile mücadelede gerek Adalet Bakanlığı'mız gerek savcılıklarımız, mahkemelerimiz gerekse de emniyet ve jandarma birimlerimiz, büyük bir mücadele vermektedir; ama burada dönem dönem tespitinde, takibinde çok zorlandığımız açıktır" dedi.

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'94 HEDEFİN 67'Sİ GÖZALTINA ALINDI'

Bakan Soylu, operasyonun Brezilya, Hollanda, İspanya dahil 9 ülke ve Türkiye'de de 11 ilde gerçekleştirildiğini belirterek, "Yaklaşık 94 hedefi vardı, şu ana kadar 67 hedef gözaltına alındı. Bu operasyon hem suç gelirlerine yönelik; ama bir özelliği daha var, silahlı bir suç örgütü olarak tespit edildi. Örgütün 2 tepe yöneticisi var. Biri gerek Brezilya'da gerek Hollanda'da 26 yıllık hapis cezası ve kırmızı bülteni söz konusu. Şu ana kadar da nakdi olarak 70 milyon liraya el konuldu. Toplam tüm süreçleri ile beraber 500 milyonun üzerine çıkabilecek bir nakdi ve suç gelirleri toplamı söz konusu olacak" diye konuştu.

'CUMHURİYET TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OPERASYONU'

Operasyonun pek çok birimin organizesinde, uzun süredir planlandığını kaydeden Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ardından Narkotik Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) ile uzunca bir süredir planlanan bir operasyondu. Bu operasyon hem gizli bir dosya olarak yürütüldü, yaklaşık 1, 1,5, 2 ay önce bu operasyona bağlı olarak bir yakalama daha gerçekleştirilmişti. Kamuoyuna çok fazla deklare edilmeden, suç dosyasına herhangi bir halel gelmemesi için devam da ettirildi. Özellikle suç gelirleri ile mücadele gerek terörün finansmanı açısından gerek uyuşturucunun suç gelirlerinin önlenmesi bizim önceliklerimizden biridir. Hem Adalet Bakanlığı'mızın hem bizim hem de MASAK'ın çok ciddi çalışmaları söz konusu. Sonuç da alıyoruz. Bunun özelliği şu; sabah Emniyet Genel Müdürümüz, Bakan Yardımcımız ve diğer arkadaşlarımız saat 05.00'te geldiler, ben de 06.00'da geldim. Savcılarımızla birlikte operasyonu buradan takip ettik. İnanıyorum ki cumhuriyet tarihinin uyuşturucu ve suç gelirleriyle ilgili en önemli operasyonu. Bu büyüklükte operasyon olmadı; ama bugünden sonra çok daha güçlü bir şekilde olabileceğini bir kere daha ifade etmek istiyorum."

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan düzenlenen operasyonun görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülere göre polis, gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde arama yaptı. Şüphelilerden birine ait adresin lüks olması dikkat çekti. Burada yapılan aramada çok sayıda tabanca, kılıç ve malzeme ele geçirildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Bakan Soylu'nun açıkladığı örgütün 2 tepe yöneticisinin, Nejat Daş ve Çetin Gören olduğu öğrenildi. Daş ve Gören, İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Örgüt liderlerinden Çetin Gören'in 'Padişah' yazılı fotoğrafının arama yapılan lüks adreste, duvarda asılı olması dikkat çekti. Çetin Gören'in, hem Brezilya hem Hollanda'da 26 yıl hapis cezasıyla INTERPOL tarafından kırmızı bültenle arandığı ve cezaevi firarisi olduğu da ortaya çıktı.


Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:53 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi - Son Dakika

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