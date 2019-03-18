Bakan Soylu: "Cumhuriyet Tarihinin Güvenlik ve Asayiş Açısından da Huzur Açısından da En Güzel...

Bakan Soylu: "Cumhuriyet tarihinin güvenlik ve asayiş açısından da huzur açısından da en güzel yıllarını yaşıyoruz" "Darbelerden, ekonomik saldırılardan, ihanetlerden yorulduk" "Bu memleket başkalarının memleketi değil ama bu memleket sadece yerin üstünde yaşayanların da değil, yerin...

Bakan Soylu: "Cumhuriyet tarihinin güvenlik ve asayiş açısından da huzur açısından da en güzel yıllarını yaşıyoruz"

"Darbelerden, ekonomik saldırılardan, ihanetlerden yorulduk"

"Bu memleket başkalarının memleketi değil ama bu memleket sadece yerin üstünde yaşayanların da değil, yerin altında yaşayanlar var. Şehitlerimiz, gazilerimiz var"



ANTALYA(İHA)- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aksu Çalkaya Tapu Dağıtım Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

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