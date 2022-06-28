-"Biz buraya yangından geldik. Bir taraftan sel bir taraftan heyelan. Bolu Dağı'nın bir tarafında çatırdama oldu. Bütün bunlar coğrafyamızın karşı karşıya kaldığı afetler"

Bakan Soylu: "Daha önce bu yağışlarda daha büyük kayıplar oluyordu. Şimdi hep birlikte tedbirler alıp, vatandaşlarımızın etkilenmemesini sağlıyoruz"

Bakan Soylu, Bartın'daki sel bölgesinde: 'Vatandaşımızla bu sel afetinin oluşturduğu süreç ortadan kalkana kadar beraber olacağız'

Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

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