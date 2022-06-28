Bakan Soylu: "Daha önce bu yağışlarda daha büyük kayıplar oluyordu. Şimdi hep birlikte tedbirler alıp, vatandaşlarımızın etkilenmemesini sağlıyoruz" - Son Dakika
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Bakan Soylu: "Daha önce bu yağışlarda daha büyük kayıplar oluyordu. Şimdi hep birlikte tedbirler alıp, vatandaşlarımızın etkilenmemesini sağlıyoruz"

28.06.2022 11:28
Bakan Soylu: "Daha önce bu yağışlarda daha büyük kayıplar oluyordu. Şimdi hep birlikte tedbirler alıp, vatandaşlarımızın etkilenmemesini sağlıyoruz"

Bakan Soylu: "Daha önce bu yağışlarda daha büyük kayıplar oluyordu.

Bakan Soylu: "Daha önce bu yağışlarda daha büyük kayıplar oluyordu. Şimdi hep birlikte tedbirler alıp, vatandaşlarımızın etkilenmemesini sağlıyoruz"

-"Biz buraya yangından geldik. Bir taraftan sel bir taraftan heyelan. Bolu Dağı'nın bir tarafında çatırdama oldu. Bütün bunlar coğrafyamızın karşı karşıya kaldığı afetler"

İçişleri Bakanı Soylu sel bölgesi Bartın'da incelemelerde bulundu

BARTIN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel afetinin yaşandığı Bartın'da incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

YORUMLAR
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Bakan Soylu, Bartın'daki sel bölgesinde: 'Vatandaşımızla bu sel afetinin oluşturduğu süreç ortadan kalkana kadar beraber olacağız' Bakan Soylu, Bartın'daki sel bölgesinde: 'Vatandaşımızla bu sel afetinin oluşturduğu süreç ortadan kalkana kadar beraber olacağız' G7 Zirvesi'nde liderler Putin'le dalga geçti: Hepimiz Putin'den daha sert olduğumuzu göstermeliyiz! G7 Zirvesi'nde liderler Putin'le dalga geçti: Hepimiz Putin'den daha sert olduğumuzu göstermeliyiz! Düzce'de etkili olması beklenen sağanak öncesi alınacak tedbirler görüşüldü Düzce'de etkili olması beklenen sağanak öncesi alınacak tedbirler görüşüldü
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: 'Daha önce bu yağışlarda daha büyük kayıplar oluyordu. Şimdi hep birlikte tedbirler alıp, vatandaşlarımızın etkilenmemesini sağlıyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Soylu: "Daha önce bu yağışlarda daha büyük kayıplar oluyordu. Şimdi hep birlikte tedbirler alıp, vatandaşlarımızın etkilenmemesini sağlıyoruz" - Son Dakika
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