Bakan Soylu'dan 102 yaşındaki Emine nineye 'Anneler günü' hediyesi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun Anneler Günü dolayısıyla gönderdiği hediye, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Emine Torun'a (102) teslim edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anneler Günü için hazırlattığı hediye, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Emine Torun'a ulaştırıldı. Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ile Emine Torun'u, yaşadığı evde ziyaret ederek Bakan Soylu'nun Anneler Günü hediyesini teslim etti. Sivas Valisi Salih Ayhan da Emine Torun ile telefonda görüşerek, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun size hediyesi var. Anneler Günü'nüzü kutluyoruz" dedi.