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Bakan Soylu'dan 81 ilin valileriyle toplantı - TAMAMI FTP'DE - Son Dakika

Bakan Soylu'dan 81 ilin valileriyle toplantı - TAMAMI FTP'DE

04.02.2022 16:00

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da 81 ilin valileriyle toplantıda bir araya geldi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da 81 ilin valileriyle toplantıda bir araya geldi.

Bakan Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen '2022 yılı Planlama İl Valileri Toplantısı'na katıldı. Toplantıda bakan yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy ve Tayyip Sabri Erdil'in yanı sıra 81 ilin valileri de yer aldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

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Süleyman Soylu, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu'dan 81 ilin valileriyle toplantı - TAMAMI FTP'DE - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Soylu'dan 81 ilin valileriyle toplantı - TAMAMI FTP'DE - Son Dakika
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