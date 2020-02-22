Bakan Soylu'dan, Abdullah Gül'e sert tepki - Son Dakika

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Gezi olaylarına ilişkin yorumuna sert tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "O günkü cumhurbaşkanımızın sanki o olayların yaşandığı bir Türkiye'de yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın içişleri bakanlığını, bu ülkenin bir ferdi olarak, Süleyman Soylu olarak içerime hançer gibi saplanmıştır. O kadar açık ve net" dedi.



Elazığ'dan Tunceli'ye geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Siyaset Akademisi programında konuştu. Bakan Soylu, konuşmasında eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sert tepki gösterdi.



Gül'ün Gezi olaylarına ilişkin yorumuna karşı tepkisini gösteren İçişleri Bakanı Soylu, "O günkü cumhurbaşkanımızın sanki o olayların yaşandığı bir Türkiye'de yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın içişleri bakanlığını, bu ülkenin bir ferdi olarak, Süleyman Soylu olarak içerime hançer gibi saplanmıştır. O kadar açık ve net. Hem Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakacaksınız hem Tayyip Erdoğan'ın karşısında birileriyle anlaşma yapacaksınız. Ondan sonra da bugün gelip sırça köşkleriniz de devletin size sunduğu bütün imkanlarla bu milletin size verdiğini bir şekilde bu millete kötülük olarak anlatmaya çalışacaksınız. Yazıklar olsun sizlere. Ne yapacaksanız yapın, bu millet sizi de biliyor, çektiği sıkıntıları da biliyor. Bu oyunu kimin ortaya koyduğunu da biliyor"diye konuştu. - TUNCELİ