Bakan Soylu'dan Akşener'e: "Yapmak istediğin şey bir FETÖ senaryosu" - Son Dakika
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Bakan Soylu'dan Akşener'e: "Yapmak istediğin şey bir FETÖ senaryosu"

30.03.2022 14:16
Bakan Soylu'dan Akşener'e: "Yapmak istediğin şey bir FETÖ senaryosu"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in emniyet teşkilatını hedef alan açıklamalarına, "O kadar zayıf oynuyorsun ki daha önce söyledim; seni en iyi biz biliriz, seni en iyi bildiğimizi de en iyi sen bilirsin.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in emniyet teşkilatını hedef alan açıklamalarına, "O kadar zayıf oynuyorsun ki daha önce söyledim; seni en iyi biz biliriz, seni en iyi bildiğimizi de en iyi sen bilirsin. Türkiye'nin en güvenilir kurumları arasında polis en ön sıralarda. Yapmak istediğin şey, bir FETÖ senaryosu: Türkiye'nin en güvenilir noktasına saldırmak. Başaramayacaksın Zafiyet Hanım" sözleriyle tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in emniyet teşkilatını hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin bugünkü huzur ortamında sadakat ve fedakarlıklarıyla katkısı büyük olan emniyet teşkilatımızı istismar kampanyasına 15 Temmuz öncesi gibi kendisini 'müstakbel başbakan' atayan Zafiyet Hanım da katılmış. Polisimize, Cumhurbaşkanı aday adayı ve avanesi ile uyuşturucu taciri karalamasına, küçük ortağınız HDP tarafından 'beyaz toros' suçlamasına ve FETÖ'cülerin alçak iftiralarına, meczupların saldırılarına ses çıkaramayan Akşener; anlıyorum ki Gaziantep'teki kaptagonculardan kurtulamamış. Şehit ailesine küfreden müptezeli koruyan çok kıymetli devlet büyüğü, çok kıymetli kendi kendini atayan 'müstakbel başbakan', o kadar zayıf oynuyorsun ki daha önce söyledim seni en iyi biz biliriz, seni en iyi bildiğimizi de en iyi sen bilirsin. Emniyet teşkilatımız her an başarıdan başarıya koşarken kahraman polisimiz ağzına hiç yakışmıyor. Son üç yıldır TÜİK araştırmasında kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetinde 1. sıra asayiş hizmetleri. Tüm araştırmalarda terör, ülkemiz sorunları arasında artık en alt sıralarda. Türkiye'nin en güvenilir kurumları arasında polis en ön sıralarda. Yapmak istediğin şey, bir FETÖ senaryosu: Türkiye'nin en güvenilir noktasına saldırmak. Başaramayacaksın Zafiyet Hanım" açıklamasına yer verdi.

(Hülya Keklik-İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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