Bakan Soylu'dan 'Anneler Günü' mesajı - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Büyüseniz de, 50 yaşına gelseniz de, hatta kendiniz evlat sahibi de olsanız, hasretiniz, sevdanız anne, ille de 'anne" dedi.

Bakan Soylu, 'Anneler Günü' dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan mesaj paylaştı. Bakan Soylu, "Büyüseniz de, 50 yaşına gelseniz de, hatta kendiniz evlat sahibi de olsanız, hasretiniz, sevdanız anne, ille de anne. Başta kendi annem olmak üzere, en büyük sevginin tüm sahiplerinin, tüm Annelerin, Anneler Günü kutlu olsun" ifadesini kullandı.