Bakan Soylu'dan Atay'a: Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da senden tam tecavüzcü olur - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, kendisine 'tecavüzcüyü korudun' diyen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'na, "Benden 'tecavüzcü, kollayıcı' olmaz da senden tam tecavüzcü olur" diye yanıt verdi.

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, Twitter hesabından, Siirt'te intihar eden 18 yaşındaki İpek Er'e 'nitelikli cinsel saldırı' suçlaması ile tutuklandıktan sonra tahliye edilen Musa Orhan'la ilgili bir haberi paylaştı. Atay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın Süleyman Soylu. Hayatın boyunca her fırsatta yüzüne vurulması, asla unutmaman için uğraşacağız" ifadesini kullandı.