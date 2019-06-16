Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu'dan "Babalar Günü" mesajı
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Bakan Soylu'dan "Babalar Günü" mesajı

8 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere, tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum.

Bakan Soylu'dan
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere, tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Soylu, Twitter hesabından, Babalar Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Anadolu rock müziğinin ünlü ismi merhum Barış Manço'nun seslendirdiği "Halil İbrahim Sofrası" şarkısının "Halat gibi bileğiyle/ yayla gibi yüreğiyle/ çoluk çocuk geçindirip/ haram nedir bilmeyenler." sözlerini anımsatan Soylu, "Başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere, tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum." ifadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:57 Kaynak: AA
Süleyman Soylu, Babalar Günü, Güncel
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