Bakan Soylu'dan Babalar Günü'nde şehit polis memuru Hüseyin Gül'e vefa - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Babalar Günü'nde Muş'ta şehit olan polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarının profil fotoğrafı yaptı.

Muş'ta meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül, Babalar Günü münasebetiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti. Bakan Soylu, Talha Gül'ün ziyareti sırasında çekilen fotoğrafı kendi sosyal medya hesaplarında profil resmi yaptı. Daha önceki sosyal medya profil fotoğrafı da yine Talha ile Bakan Soylu'nun birlikte çektirmiş olduğu bir fotoğraftı. - ANKARA