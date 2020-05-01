Bakan Soylu'dan, Barış Manço'lu 1 Mayıs kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Soylu'dan, Barış Manço'lu 1 Mayıs kutlaması - Son Dakika

Bakan Soylu'dan, Barış Manço'lu 1 Mayıs kutlaması

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, Barış Manço'nun 'Halil İbrahim Sofrası' şarkısından alıntı yaparak kutladı.

Bakan Soylu'dan, Barış Manço'lu 1 Mayıs kutlaması, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, Barış Manço'nun 'Halil İbrahim Sofrası' şarkısından alıntı yaparak kutladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Emeğin ve alın terinin anlamına ve önemine değinen Bakan Soylu, şunları ifade etti:

"Binlerce yıldır olduğu gibi bugün de ayakta kalabilmemizin, varlığımızı geleceğe taşıyabilmemizin en büyük etkenlerinden biri, bu ülkenin evlatlarının becerisi, elinin emeği, aklı ve helal alın teriyle ürettikleridir. Yerli üretim silahıyla, helikopteri ve insansız hava araçlarıyla, terörle mücadele eden; ekip biçtiği ürünle hem kendi milletini, hem dünyadaki garip gurebayı doyuran; bugün de en gelişmişinden en fakirine kadar dünyanın pek çok ülkesine maske, tulum, solunum cihazı ve diğer tıbbi ekipmanları üretip göndererek pandemi krizinde insanlara yardım elini uzatan ve umut olan ülke, bizim ülkemizdir."

Yıllar yılı emeği ve onun bayramını bir çatışmanın odağına yerleştirmeye çalışan köhne zihniyetin bugün gelinen noktayı elbette ki kıskançlıkla izlediğin ifade eden Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'yerli' ve 'milli' şeklinde tarif ettiği üretim stratejimiz sayesinde bu ülke insanının emeği, artık hayatımızın her alanında bir gurur abidesi olarak yükselmektedir. Yüksek teknolojili ürün üretebilen, özellikle savunma sanayiinde ortaya koyduğu gelişmeyle hem kendi ihtiyacını karşılayan, hem de küresel pazarda rekabet edebilen Türkiye, bugün sağlık sektöründen hizmet sektörüne, sanayi üretiminden tarıma kadar her alandaki nitelikli ve fedakar iş gücüyle elini geleceğe uzatmıştır" ifadelerini kullandı.

BARIŞ MANÇO ŞARKISINDAN ALINTI YAPTI

Daha sonra Barış Manço'nun 'Halil İbrahim Sofrası' şarkısından alıntı yaparak işçilerin bayramını kutlayan Bakan Soylu, şunları belirtti:

"Yüksek teknolojili ürün üretebilen, özellikle savunma sanayiinde ortaya koyduğu gelişmeyle hem kendi ihtiyacını karşılayan, hem de küresel pazarda rekabet edebilen Türkiye, bugün sağlık sektöründen hizmet sektörüne, sanayi üretiminden tarıma kadar her alandaki nitelikli ve fedakar iş gücüyle elini geleceğe uzatmıştır. Bu başarının ve bu gururun bütün mimarları, bu ülkenin üreten, çalışan, şehit kanlarıyla sulanmış bu toprakları alın terleriyle bereketlendiren bu aziz milletin tüm evlatları; "Halat gibi bileğiyle, yayla gibi yüreğiyle, çoluk çocuk geçindirip, haram nedir bilmeyenler; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nüz kutlu olsun."


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Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 10:39 Kaynak: DHA


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