Bakan Soylu'dan Batı Karadeniz'deki şiddetli yağışlara ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Soylu'dan Batı Karadeniz'deki şiddetli yağışlara ilişkin açıklama Açıklaması

27.06.2022 16:27
Bakan Soylu'dan Batı Karadeniz'deki şiddetli yağışlara ilişkin açıklama Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz'deki şiddetli yağış sonrası şu ana kadar can kaybı ve kayıp ihbarının bulunmadığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz'deki şiddetli yağış sonrası şu ana kadar can kaybı ve kayıp ihbarının bulunmadığını açıkladı.

Bakan Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Batı Karadeniz bölgesindeki yağışların sabah saatlerine göre şiddetinin azaldığını bildirdi.

Sel ve taşkının riskinin devam ettiğini belirten Bakan Soylu, "Can kaybı ve kayıp ihbarı henüz yok hamdolsun. Sahada tüm kurumlar azami gayret gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer'in bölgede koordinasyonu sağladığını bildiren Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"950 iş makinası, hava ve kara arama kurtarma aracı, 4 bin 684 personelle çalışmalar devam ediyor. Hemşehrilerimizden ricamız, lütfen uyarıları dikkate alalım. Şu an itibarıyla Kastamonu Bozkurt'ta güneş açtı. Zonguldak ve Bartın'da yağış devam ediyor. Hemşehrilerimize geçmiş olsun."

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 5 bakan, Batı Karadeniz'deki sel bölgesine gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 5 bakan, Batı Karadeniz'deki sel bölgesine gidiyor Sağanak yağış Taşköprü'de ırmak ve derelerin su seviyesini yükseltti Sağanak yağış Taşköprü'de ırmak ve derelerin su seviyesini yükseltti Son dakika haberi: Kastamonu'daki selde mahsur kalan yaşlı kadına kurtarma görevlisi kendi çizmelerini verdi Son dakika haberi: Kastamonu'daki selde mahsur kalan yaşlı kadına kurtarma görevlisi kendi çizmelerini verdi
Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Batı Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu'dan Batı Karadeniz'deki şiddetli yağışlara ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:24 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çarşamba günü toplanıyor
22:57 Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu
22:55 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sele teslim oldu! AFAD ekipleri vatandaşları kucağında taşıyarak güvenli alana taşıdı
22:15 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Hatay'a giriş yasağı kaldırıldı, yola çıkan Muharrem İnce yoldan döndü
22:05 Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı
21:44 Trabzonspor'u hüzne boğan ayrılık! Egemen Korkmaz kulüpten ayrıldı
21:38 Muhalefet Cumhurbaşkanlığı ödeneğine yapılan yüzde 40 zammı eleştirmişti! Yeni açıklama geldi: Cumhurbaşkanı ödeneği maddesi kanundan çıkarılsın
21:13 Akdeniz Oyunları'nda Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin ikilisi altın madalya kazandı
20:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak
20:37 Performansıyla beğeni toplayan Enes Ünal'a Juventus talip oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 23:42:46. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Soylu'dan Batı Karadeniz'deki şiddetli yağışlara ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement