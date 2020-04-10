Bakan Soylu'dan bekar polislere evlilik tavsiyesi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Polis Haftası nedeniyle Ankara'da polis noktasını ziyaret etti. Sosyal mesafeyi koruyarak polislerle sohbet eden Bakan Soylu, bekar polis memurlarına evlilik tavsiyesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile birlikte Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki polis uygulama noktasını ziyaret etti. Türk Polis Teşkilatının 175'inci Kuruluş Yıl dönümü nedeniyle emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı kutlayan Bakan Soylu, Türk polis teşkilatının önemine değinerek, "Millet evinde bugün huzur içindeyse bunun en önemli teminatını sizler ortaya koyuyorsunuz. Sadece milletimizin asayişini ve güvenliğini temin etmiyorsunuz aynı zamanda bir polisin anne olduğunu, evlat olduğunu, baba olduğunu, kardeş olduğunu özellikle dünyanın ve Türkiye'nin, insanlığın ve milletimizin bu zor günlerinde gösteriyorsunuz" dedi.

'EMNİYET TEŞKİLATI, MİLLETİMİZİN GURURUDUR'

Polis teşkilatının, hem şehirlerin güvenliğini sağladığını hem de koronavirüsün vatandaşlara bulaşmaması için gayret gösterdiğini ifade eden Soylu, "Yapılan çalışma milletimizin gözü önünde ve takdiriyle gerçekleşmektedir. Evine gıda götürülen büyüklerimizden maaşının götürüldüğü büyüklerimize kadar bugün bekçisiyle, polisiyle, dağda terörle mücadele eden arkadaşlarımızla, uyuşturucu mücadelesinde bulunan arkadaşlarımızla, siber zorbalıklara karşı mücadelede bulunan arkadaşlarımızla bir tarih yazılmaktadır. Emniyet teşkilatı milletimizin eminidir, gururudur. Allah ayaklarına taş değdirmesin" diye konuştu.

BEKAR MEMURLARA EVLİLİK TAVSİYESİ

Bakanı Soylu daha sonra sosyal mesafeyi koruyarak polislerle sohbet etti. Bir polis memuruna 'Kaç çocuğun var' sorusunu yönelten Soylu, polis memurundan 'Evli değilim sayın bakanım' cevabını aldı. Bunun üzerine Soylu, "İşi biraz çabuk tutalım. Aile ile kalmak mı daha iyi, tek başına kalmak mı daha iyi?" dedi. Bekar olan diğer polislere de evlilik tavsiyesinde bulunan Bakan Soylu, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'a dönerek "İnşallah koronavirüsten sonra bir düğün yapalım" dedi.

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Haluk KARAASLAN- Celal ATALAY/ANKARA, -