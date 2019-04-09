Bakan Soylu'dan Büyükçekmece açıklaması
1 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu, "Büyükçekmece'de bir olay söz konusu. Bu olay bir yolsuzluk ve usulsüzlük olayı. Bugün olmamış, seçime yönelik olmuş." açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Soylu
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:49
, " Büyükçekmece
'de bir olay söz konusu. Bu olay bir yolsuzluk ve usulsüzlük olayı. Bugün olmamış, seçime yönelik olmuş." açıklamasında bulundu.
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