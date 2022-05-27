Bakan Soylu'dan, canlı bomba şüphelisini etkisiz hale getiren polislere ödül

GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğü önünde üzerinde kablolar ile canlı bomba görüntüsü verip tekbir getiren Ümit Koçyiğit'i (32) vurarak etkisiz hale getiren 4 polis memuru ve bomba imha uzmanı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından ödüllendirildi.

Bakan Soylu, video konferans yöntemi ile görüştüğü polis memurlarını tek tek tebrik ederek, altın ile ödüllendirdi.