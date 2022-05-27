Bakan Soylu'dan, canlı bomba şüphelisini etkisiz hale getiren polislere ödül - Son Dakika
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Bakan Soylu'dan, canlı bomba şüphelisini etkisiz hale getiren polislere ödül

27.05.2022 19:15
Bakan Soylu'dan, canlı bomba şüphelisini etkisiz hale getiren polislere ödül

GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğü önünde üzerinde kablolar ile canlı bomba görüntüsü verip tekbir getiren Ümit Koçyiğit'i (32) vurarak etkisiz hale getiren 4 polis memuru ve bomba imha uzmanı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından ödüllendirildi.

GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğü önünde üzerinde kablolar ile canlı bomba görüntüsü verip tekbir getiren Ümit Koçyiğit'i (32) vurarak etkisiz hale getiren 4 polis memuru ve bomba imha uzmanı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından ödüllendirildi.

Bakan Soylu, video konferans yöntemi ile görüştüğü polis memurlarını tek tek tebrik ederek, altın ile ödüllendirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün giriş kapısı önüne dün akşam saat 17.10'da gelen Ümit Koçyiğit, elindeki siyah bir poşeti yere bırakıp tekbir getirmeye başladı. Başında bere, üzerinde kaban bulunan ve kıyafetinden sarkan kablolar ile kendisine canlı bomba görüntüsü veren şüpheliyi fark eden polisler, beton bariyerleri kendilerine siper ederek 'yere yat' uyarısı yaptı. Uyarıyı dinlemeyen ve giriş kapısına doğru yönelen şüpheliye bağıran polisler daha sonra havaya birkaç el uyarı ateşi açtı. Uyarı ateşine de uymayan şüpheli daha sonra polisler tarafından ayaklarına doğru ateş açılarak vuruldu.Olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha uzmanı, yaralı kişinin üzerinde ve yanında getirdiği siyah poşette patlayıcı taraması yaptı. Yapılan incelemede herhangi bir patlayıcıya ulaşılamazken, sahte bomba düzeneği ile emniyete geldiği belirlenen ve vurularak yaralı ele geçirilen Koçyiğit ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.Ümit Koçyiğit'e ateş ederek etkisiz hale getiren polis memurları Yılmaz Ordu, Yılmaz Uyanık, Ali Kurt, Orhan Çelik ve bomba imha uzmanı Sinan Güneş, akşam saatlerinde video konferans yöntemiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir görüşme gerçekleştirildi. Video konferansa Vali Davut Gül ile birlikte İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve ödüllendirilen polis memurları katıldı. Bakan Soylu, olaya müdahale eden polis memurlarını kutlayarak, onlarla tek tek sohbet etti.'MECZUP DİYECEĞİM'Video konferans sistemi üzerinden konuşan Bakan Süleyman Soylu, görevli polislerin aldıkları eğitim doğrultusunda gerekli müdahaleyi yaptıkları için kutladığını söyledi. Bomba görüntüsü verilmiş bir düzenek ile emniyet binasına gelen Ümit Koçyiğit için meczup diye tabir edeceğini dile getiren Soylu, meselenin tüm yönlerinin araştırılacağını ifade ederek şöyle dedi: "Dün biz Milli Güvenlik Kurulu toplantısındayken bilgi notu geldi. Videodan da izleyip takip ettim. Arkadaşlarımızın özellikle aldığı eğitimler doğrultusunda soğukkanlı bir şekilde cesaretle müdahalesinden ötürü kutluyorum. Bomba süsü verilmiş bir düzenek ile emniyet binamızın önüne gelen bir meczup diye tabir edeceğim. Elbetteki meselenin tüm yönleri araştırılacaktır. Olay esnasında ortaya koyduğu eylem biçiminin, tekrar altını çizerek söylüyorum ki arkadaşlarımızın görev bilinci ve soğukkanlılık ile yaptıkları müdahale takdir edilesi bir durumdur. Ölçülü bir müdahaleyi doğru bir biçimde ortaya koydular. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bizim işimizin en önemli noktası rehavette kapılmamamızdır."


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Gaziantep'te saldırganın üzerinde kablo düzeneği çıktı Gaziantep'te saldırganın üzerinde kablo düzeneği çıktı Gaziantep'te, emniyet binası önünde canlı bomba şüphelisi etkisiz hale getirildi (3) Gaziantep'te, emniyet binası önünde canlı bomba şüphelisi etkisiz hale getirildi (3)
Kaynak: DHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Süleyman Soylu, Polis Memuru, Bomba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu'dan, canlı bomba şüphelisini etkisiz hale getiren polislere ödül - Son Dakika


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