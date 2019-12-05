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Bakan Soylu'dan 'Ceren' açıklaması

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ordu'da balerin Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyleyerek, "Zanlının söyledikleri ne kadar doğrudur, neyi yansıtıyor elbette ki soruşturma çerçevesinde ortaya çıkacak.

Bakan Soylu'dan 'Ceren' açıklaması, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ordu'da balerin Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyleyerek, "Zanlının söyledikleri ne kadar doğrudur, neyi yansıtıyor elbette ki soruşturma çerçevesinde ortaya çıkacak. Gerekli araştırmalar yapılarak, bunun nedeni ortaya konulacak" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maldivler İçişleri Bakanı İmran Abdullah'ı makamında kabul etti. Bakan Soylu, Ordu'da balerin Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmaya ilişkin basın mensuplarının sorularını cevapladı. Soylu, "Bu tür cinayetlerin her biri hepimizi derinden etkiliyor. Çünkü bunun izah edilebilir bir tarafı söz konusu değil. Güvenlik güçlerimiz gerek teknik, gerek analiz olsun, gerekse kameraların izlenmesi münasebetiyle bir sonuç aldı; ama tabii bu ölen kızımızı geri getirmiyor. Allah rahmet eylesin, başsağlığı diliyoruz. Soruşturma devam ediyor. Zanlı adliyeye sevk edildi. Söyledikleri ne kadar doğrudur, neyi yansıtıyor elbette ki soruşturma çerçevesinde ortaya çıkacak. Şu an savcılığın takibinde. Gerekli araştırmalar yapılarak, bunun nedeni ortaya konulacak. Daha önce tanışık olmadıkları aşikar. Şu ana kadar yapılan tespitlerde bir tanışıklıkları söz konusu değil. İnşallah bu cinayetin neden gerçekleştirildiği hususunu açıklayabiliriz" dedi.

'HER OLAY SONRASI İÇ İŞLERİMİZİ DEĞERLENDİRİYORUZ'

Soylu, açık cezaevi sistemi ve mahkumların izin almaları konusundaki soruya, "Her uygulamayı eleştirmek durumunda değiliz. Her kurumun kendine ait uygulamaları söz konusudur. Bu uygulamalar da bugün oluşmadı. Bu uygulamalarla ilgili sürekli olarak bir olay başımıza geldiğinde tüm sistemi değiştirecek bir adım atıyorsak orada da başka bir problem var demektir. Bu tip firari olaylar söz konusu olabilir. Bizim görevimiz bunları yakalayıp, iade etmek. Bunu yaptığımız oluyor yapamadığımız oluyor. Teknik takip yapmak zorundasınız. 3-4 gündür Bursa'da kayıp dağcıları arıyoruz, bulamıyoruz. Onlar kaçmak da istemiyor. Kaçmak isteyen, firari olan, yakalanmak istemeyen biri ile karşı karşıyayız. Türkiye'nin on yıllardan beri yürüyen hukuk sistemi var. Her olay sonrası kendi iç işlerimizi değerlendiriyoruz" diye konuştu.


Süleyman Soylu, Ceren Özdemir, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:54 Kaynak: DHA
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