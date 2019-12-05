Bakan Soylu'dan 'Ceren' açıklaması (2)
6 saat önce
AFGAN BAKANDAN, SOYLU'YA ZİYARETAfganistan Maliye Bakanı Hümayun Kayumi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:11 Kaynak: DHA
AFGAN BAKANDAN, SOYLU'YA ZİYARET
Afganistan Maliye Bakanı Hümayun Kayumi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti. Bakan Kayumi, şeref defterini imzaladıktan sonra Bakan Soylu ile görüştü. Basın kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, güvenlik, düzensiz göçle mücadele ve iki ülke arasındaki iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.
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