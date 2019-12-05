Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu'dan 'Ceren' açıklaması (2)
Son Dakika Güncel Bakan Soylu'dan 'Ceren' açıklaması (2) - Son Dakika

Bakan Soylu'dan 'Ceren' açıklaması (2)

6 saat önce

AFGAN BAKANDAN, SOYLU'YA ZİYARETAfganistan Maliye Bakanı Hümayun Kayumi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.

Bakan Soylu'dan 'Ceren' açıklaması (2), System.String[]
AFGAN BAKANDAN, SOYLU'YA ZİYARET

Afganistan Maliye Bakanı Hümayun Kayumi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti. Bakan Kayumi, şeref defterini imzaladıktan sonra Bakan Soylu ile görüştü. Basın kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, güvenlik, düzensiz göçle mücadele ve iki ülke arasındaki iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.


- Ankara
Süleyman Soylu, Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:11 Kaynak: DHA
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