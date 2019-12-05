Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu'dan Ceren Özdemir cinayetine ilişkin açıklama
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Bakan Soylu'dan Ceren Özdemir cinayetine ilişkin açıklama

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu'da katledilen Ceren Özdemir cinayetine ilişkin konuştu.

Bakan Soylu'dan Ceren Özdemir cinayetine ilişkin açıklama, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu'da katledilen Ceren Özdemir cinayetine ilişkin konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu'da katledilen Ceren Özdemir cinayetine ilişkin "Bir cinayetle karşı karşıyayız bu tür cinayetlerim her biri ülkemizi derinden etkiliyor. Bunun izah edilebilir bir tarafı söz konusu değil. Cinayetin akabinde güvenlik güçlerimiz bir sonuç aldılar ama bu ölen kızımızı geri getirmedi. Soruşturma devam ediyor. Zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlının söyledikleri ne kadar doğru neyi yansıtıyor sorulturma çerçevesinde ortaya çıkacak bir durumdur. Savcılık bunun nedeninin tam ne olduğunu ortaya koyacak. Daha önce tanışık olmadıkları ortada aşikar. Şu ana kadar yapılan tespitlerde tanışıkları söz konusu değil bu durumu tamamen tespit edip bu cinayetim neden ve ne için gerçekleştirdiğini kamuoyuna yansıtmış alacağız" dedi.

(İHA)

Süleyman Soylu, Ceren Özdemir, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:26 Kaynak: İHA
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