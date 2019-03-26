Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu'dan CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş'a Tepki

Bakan Soylu'dan CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş'a Tepki

19 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş'a sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Bakan Soylu'dan CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş'a Tepki, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş'a sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından, "Cizre'de, çukur olaylarında PKK'nın, eli kanlı akademilerine ismini verdiği Mahsun Korkmaz'ın ve Apo'nun fotoğrafı önünde poz veren alçak mı söylüyor bunu? Apo'nun uşağı" ifadesini kullandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:54 Kaynak: İHA

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