Bakan Soylu'dan CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş'a Tepki
19 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş'a sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş'a sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından, "Cizre'de, çukur olaylarında PKK'nın, eli kanlı akademilerine ismini verdiği Mahsun Korkmaz'ın ve Apo'nun fotoğrafı önünde poz veren alçak mı söylüyor bunu? Apo'nun uşağı" ifadesini kullandı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:54 Kaynak: İHA
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