BAKAN SOYLU'DAN 'DALYA' DİYEN ANNELERE HEDİYE - Son Dakika

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BAKAN SOYLU'DAN 'DALYA' DİYEN ANNELERE HEDİYE
6 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Anneler Günü nedeniyle 100 yaşını aşmış annelere hediye gönderdi.
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Anneler Günü nedeniyle 100 yaşını aşmış annelere hediye gönderdi.
Bakan Soylu'nun talimatıyla Avcılar'da oturan 100 yaşın üzerindeki yaşlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri tarafından tek tek evlerinde ziyaret edildi. Avcılar'da 100 yaşın üzerinde 16 yaşlı olduğu belirlendi. Görevliler bugün saat 11.00'den itibaren tek tek 'Dalya' diyen yaşlıların evine giderek Bakan Soylu'nun hediyesini kendilerine teslim etti. Ambarlı Mahallesi'nde oturan 102 yaşındaki Raife Şahin, oğlu Mehmet'in seslenmesi üzerine abdest almayı tamamladıktan sonra elindeki bastonu ile görevlilerin yanına geldi. Oldukça neşeli görünen Raife Şahin hediyesini alırken, "Herkese tavsiyemdir. Kimse yalan söylemesin" dedi. Bakanın hediyesinin teslim edildiği yaşlı kadınlar arasında bulunan Habibe Ayan'ın 110 yaşında olduğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 01:20 Kaynak: DHA
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