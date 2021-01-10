Bakan Soylu'dan DEÜ ve DAUM'a teşekkür - Son Dakika

Bakan Soylu'dan DEÜ ve DAUM'a teşekkür

10.01.2021 13:49
Bakan Soylu'dan DEÜ ve DAUM'a teşekkür, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir İl Müdürlüğü ile Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) arasında imzalanan ve İzmir'in 30 ilçesinde deprem, heyelan ve sel gibi risklerin tespit edilmesi ile bunlara yönelik eylem planlarının hazırlanması...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir İl Müdürlüğü ile Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) arasında imzalanan ve İzmir'in 30 ilçesinde deprem, heyelan ve sel gibi risklerin tespit edilmesi ile bunlara yönelik eylem planlarının hazırlanması içeren protokolün ardından; önceki gün düzenlenen İzmir İl Afet Risk Azaltma Programı (İRAP) Hazırlık Toplantısı'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çalışmalarından dolayı DEÜ Rektörlüğüne ve DAUM'a teşekkür etti. İzmir İçin Deprem Erken Uyarı Sistemi'nin (DEUSİS) geliştirilmesi için çalışmaların başlatıldığını aktaran DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise, "Sorumluluğumuzun farkındayız" diye konuştu.

Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığına bağlı AFAD tarafından koordine edilen ve 2021 yılı sonuna kadar bütün illerin afet risk planlarının oluşturulmasının hedeflendiği çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda; kısa süre önce AFAD İzmir İl Müdürlüğü ile Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi arasında imzalanan ve İzmir'in 30 ilçesinde deprem, heyelan ve sel gibi risklerin tespit edilmesi ile bunlara yönelik eylem planlarının hazırlanması içeren protokolün ardından; önceki gün de ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin katılımı ile İzmir İl Afet Risk Azaltma Programı (İRAP) Hazırlık Toplantısı düzenlendi. "Risk için atılan her bir adım kazançtır" sloganıyla gerçekleştirilen programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. İçişleri Bakanlığının afetler konusunda yürüttüğü çalışmalarına ve planlarına dikkat çeken Bakan Soylu, 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir açıklarında meydana gelen deprem ve sonrasında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. İzmir'de düzenlenen toplantı ile sürdürülen çalışmaların benzerlerinin her ilde 'Afet Riski Azaltma Planı' oluşturacak şekilde 2021 yılı sonuna kadar tamamlanmayı hedeflediklerini kaydeden Bakan Soylu, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ile DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir'e, depremle ilgili çalışmalarından dolayı teşekkür ettiklerini söyledi. Bakan Soylu ile bazı sivil toplum kuruluşlarına (STK) AFAD'ın akreditasyon belgesini veren Rektör Hotar, basın mensuplarının sorularını da yanıtlayarak, "Üniversite olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Kısa süre önce güzel İzmir'de büyük bir deprem felaketi yaşadık. Birçok can kaybımız oldu ve bu duruma, çok üzüldük. Yaşadığımız acı olaylardan ders çıkarmamız gerektiğini ülke olarak bir kez daha anlamış olduk" dedi.

"Çalışmalarımızı paylaştık"

Üniversite olarak DAUM gibi alanında öncü ve özgün çalışmalara imza atan birimlerinin olduğunu kaydeden Rektör Hotar, şöyle devam etti: "İzmir'deki depremin ardından DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir hocamız, ekibiyle birlikte kısa sürede 'Samos Deprem Raporu'nu hazırladı. Bizler de bunu geniş katılımlı bir toplantıda kamuoyu ile paylaştık. Yine ulusal düzeyde hizmet verecek 'Deprem Bilim Kurulu' önerimizi dile getirdik. Hemen ardından AFAD ile DAUM arasında afet risk planlarına yönelik bir protokol imzaladık. Bugün ise değerli Bakanımız Süleyman Soylu'nun da bulunduğu toplantıda, kentimizde yürütülecek çalışmalarla ilgili istişarede bulunduk. Kendilerine çalışmalarından ve moral verici tutumlarından dolayı içtenlikle teşekkür ediyoruz."

Erken uyarı sistemi geliştirilecek

DEÜ olarak, İRAP ile ilgili faaliyetleri diğer kamu kurumları ve STK'larla eş güdümlü yürüteceklerini ifade eden Rektör Hotar, üniversite bünyesinde depremlerin önceden tespit edilebilmesine ilişkin Bilimsel Araştırma Projesi'ni (BAP) de başlatacaklarını açıkladı. Rektör Hotar, "DAUM Müdürümüz Prof. Dr. Hasan Sözbilir hocamız, proje yürütücüsü olarak 'İzmir İçin Deprem Erken Uyarı Sistemi Geliştirilmesi: Sensör, Yöntem ve Önkestirim Çalışmaları' adlı bir BAP önerisi ile bize başvurdu. Biz de kentimiz ve vatandaşlarımız adına son derece anlamlı bu girişimi, büyük bir memnuniyetle destekleyeceğimizi belirttik. Bir aksilik olmaz ise çalışmalar kısa sürede başlayacak ve 2 yıl içinde bitirilecek. Bu proje için de yaklaşık 750 bin TL gibi ciddi bir kaynak ayrılacak. Elbette bundan sonra da farklı akademik çalışmalarımız gelecek. Hocamıza ve ekibine şimdiden kolaylık diliyoruz" ifadesinde bulundu. - İZMİR

Bakan Soylu'dan DEÜ ve DAUM'a teşekkür
Bakan Soylu'dan DEÜ ve DAUM'a teşekkür
Bakan Soylu'dan DEÜ ve DAUM'a teşekkür
Bakan Soylu'dan DEÜ ve DAUM'a teşekkür
Bakan Soylu'dan DEÜ ve DAUM'a teşekkür

araştırma, Deprem, İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu'dan DEÜ ve DAUM'a teşekkür - Son Dakika


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