Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
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Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

5 saat önce

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL DHA-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "bugün yine DHKP/C'nin bir yerini bastık. Gri listede yer alan bir teröristi, 3 teröristle beraber arkadaşlarımız aldılar.

Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması, System.String[]

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL DHA-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "bugün yine DHKP/C'nin bir yerini bastık. Gri listede yer alan bir teröristi, 3 teröristle beraber arkadaşlarımız aldılar. ve şunu çok net söyleyeyim nerede olursa olsun hangi terör örgütü olursa olsun enselerindeyiz." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Gaziosmanpaşa'da esnaf ziyareti yaptı. Vatandaşlarla sohbet eden Soylu, "31 Aralık 2016 tarihinden itibaren İstanbul'da bir terör olayı duydunuz mu? Nelerle mücadele ediyoruz? Bakın bugün yine DHKP/C'nin bir yerini bastık. Gri listede yer alan bir teröristi, 3 teröristle beraber arkadaşlarımız aldılar. ve şunu çok net söyleyeyim nerede olursa olsun hangi terör örgütü olursa olsun enselerindeyiz. DEAŞ, FETÖ, PKK, DHKP/C…Bu bir istikrarın ve milletimizin bize vermiş olduğu güvenin bir sonucudur." dedi.


Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:07 Kaynak: DHA
DHA, Süleyman Soylu, İstanbul, Güncel
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