İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan annelerden birinin daha yarın evladına kavuşacağını bildirdi.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır annelerinin tarih yazdığını belirterek, "16'ncı kavuşma, inşallah yarın gerçekleşecek. Çalışıyoruz, devamı da gelecek." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 00:57 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bakan Soylu'dan, Diyarbakır annelerinden birinin daha evladına kavuşacağı müjdesi - Son Dakika