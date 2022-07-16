Bakan Soylu'dan 'dönüş' uyarısı - Son Dakika
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Bakan Soylu'dan 'dönüş' uyarısı

16.07.2022 10:47
Bakan Soylu'dan 'dönüş' uyarısı

10 günlük bayram tatillerinde trafik kazalarında günlük 15 olan ölüm ortalamasının 2022 Kurban Bayramı'nda 7'ye düştüğünü belirterek, sürücüleri dönüş yolunda da kurallara uymaları için uyardı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, son 10 yıldaki 9- 10 günlük bayram tatillerinde trafik kazalarında günlük 15 olan ölüm ortalamasının 2022 Kurban Bayramı'nda 7'ye düştüğünü belirterek, sürücüleri dönüş yolunda da kurallara uymaları için uyardı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu, tatilin ardından dönüş için yola çıkan sürücüleri emniyet kemeri takmaları, hız limitine uymaları, telefonla konuşmamaları ve dinlenerek sürüş yapmaları konularında uyardı. Soylu, "Son 10 yıldaki 9-10 günlük bayram tatillerinde günlük ölüm ortalaması 15, 2022 Kurban Bayramı'nda günlük ölüm ortalaması 7. Sağ salim dönüş için hep birlikte kurallara uyalım" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu'dan 'dönüş' uyarısı - Son Dakika

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