Bakan Soylu'dan Emniyet Teşkilatına anlamlı jest - Son Dakika

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Bakan Soylu'dan Emniyet Teşkilatına anlamlı jest
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yılına özel emniyet mensuplarının söylediği "Uzun İnce Bir Yoldayım" parçasını paylaştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yılına özel emniyet mensuplarının söylediği "Uzun İnce Bir Yoldayım" parçasını paylaştı.
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yılı etkinlikleri çerçevesinde emniyet mensupları, Aşık Veysel'in türkülerinden "Uzun İnce Bir Yoldayım" parçasını seslendirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çekilen klibi sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Soylu paylaşımına, "Türk polisimiz...Kahramanlarımız... Nice 175 yıllara. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Yolumuz bir, sevdamız, gecemiz ve gündüzümüz bir... Uzun ince bir yoldayız" notunu düştü.
(İrfan Çalışkan/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 04:55 Kaynak: İHA
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