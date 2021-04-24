Bakan Soylu'dan 'en büyük Türk bayrağı' paylaşımı - Son Dakika

Bakan Soylu'dan 'en büyük Türk bayrağı' paylaşımı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, dün İstanbul'da göndere çekilen en büyük Türk bayrağının Polis Havacılık Daire Başkanlığı tarafından kayda alınan görüntülerini paylaştı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da Çamlıca Tepesi'nde göndere çektiği en büyük Türk bayrağının Polis Havacılık Daire Başkanlığı tarafından kayda alınan görüntülerini paylaştı. Bakan Soylu mesajında, "Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. En büyük ay yıldızlı bayrağımız göndere çekilirken, gökyüzündeki kartal gözümüz Polis Havacılık Daire Başkanlığı'nın gözünden" ifadelerini kullandı.

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-Bayrak paylaşımından genel ve detaylar

ANKARA, -