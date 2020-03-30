Bakan Soylu'dan 'evde kalın' çağrısı yapan kardeşlere bisiklet hediyesi - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından "Anne ve babamızı görmemiz için siz de evde kalın" yönündeki çağrılarını paylaştığı Samsun'da anne ve babası çalıştığı için evde kalan 4 ve 6 yaşındaki iki kardeşe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bisiklet hediye etti.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da annesi sağlık personeli, babası ise asker olan Bade Asya (6) ve Muhammet Asrın'ın (4), "Bizim annemiz sağlıkçı, babamız asker. İkisi de çalışıyor, izinleri yok. Kardeşimle ben evde kaldık. Anne ve babamızı görmemiz için sizde evde kalın" yazılı kağıdı tuttuğu fotoğraflarını sosyal medya hesabından "Mesajı herkes alsın istedik" notuyla paylaşmış, Bakan Koca'nın bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.



Bade Asya ve Muhammet Asrın kardeşlere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından bisiklet hediye edildi. Kardeşlere hediyeleri Samsun Valisi Osman Kaymak tarafından verildi. Bisikletlerin üzerinde "Süleyman Soylu bakan amcamıza teşekkür ederiz. Evde kal hayatta kal" notu yer aldı.



Bisikletlerin verilmesi İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından da, "Samsun'da, anneleri sağlık görevlisi, babaları jandarma personeli olan Bade Asya ve Muhammed Asrın kardeşler, tüm Türkiye'ye 'Evde kalın' çağrısında bulunmuştu. Bakanımız Süleyman Soylu Bade Asya ve Muhammed Asrın kardeşlere bisiklet hediye etti" ifadeleriyle duyuruldu. - SAMSUN