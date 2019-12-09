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Bakan Soylu'dan Fransızca tweet

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fransa vatandaşı 11 terörist savaşçının sınır dışı edildiğini attığı Fransızca bir tweet ile duyurdu.

Bakan Soylu'dan Fransızca tweet, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fransa vatandaşı 11 terörist savaşçının sınır dışı edildiğini attığı Fransızca bir tweet ile duyurdu.


Bakan Soylu paylaştığı tweet'te, "On met la porte les importuns" (Rahatsız olan gider) ifadesini kullandı. - ANKARA

Süleyman Soylu, Fransa, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:24 Kaynak: İHA
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