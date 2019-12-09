Bakan Soylu'dan Fransızca tweet
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fransa vatandaşı 11 terörist savaşçının sınır dışı edildiğini attığı Fransızca bir tweet ile duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:24 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fransa vatandaşı 11 terörist savaşçının sınır dışı edildiğini attığı Fransızca bir tweet ile duyurdu.
Bakan Soylu paylaştığı tweet'te, "On met la porte les importuns" (Rahatsız olan gider) ifadesini kullandı. - ANKARA
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