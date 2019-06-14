Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu'dan Gaziosmanpaşa'da esnaf ziyareti
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Bakan Soylu'dan Gaziosmanpaşa'da esnaf ziyareti

4 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Bakan Soylu'dan Gaziosmanpaşa'da esnaf ziyareti, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da esnaf ziyaretinde bulundu.
Soylu, Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı'ndaki iş yerlerini ziyaret etti.
Vatandaşlarla sohbet eden, karne alan çocuklarla fotoğraf çektiren Soylu, çocuklara oyuncak hediye etti.
Bağlarbaşı Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından vatandaşları selamlayan Soylu, esnaf ziyaretini Mimar Sinan Caddesi'nde sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:27 Kaynak: AA
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