Bakan Soylu'dan Gaziosmanpaşa'da esnaf ziyareti
4 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da esnaf ziyaretinde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:27 Kaynak: AA
, Gaziosmanpaşa
'da esnaf ziyaretinde bulundu.
Soylu, Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı
'ndaki iş yerlerini ziyaret etti.
Vatandaşlarla sohbet eden, karne alan çocuklarla fotoğraf çektiren Soylu, çocuklara oyuncak hediye etti.
Bağlarbaşı Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından vatandaşları selamlayan Soylu, esnaf ziyaretini Mimar Sinan Caddesi
'nde sürdürdü.
Alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşı tarafından kurşunlanan bir kişi hayatını kaybetti
Başakşehir'de çöken istinat duvarı, bölge esnafını mağdur etti
İmamoğlu: Dedemin mezarında gece vakti gizli çekim yapılmış
MEB'den lise son sınıf öğrencilerine devamsızlık affı