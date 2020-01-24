Bakan Soylu'dan gece yarısı taziye ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Soylu'dan gece yarısı taziye ziyareti - Son Dakika

Bakan Soylu'dan gece yarısı taziye ziyareti

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece yarısı Isparta'ya gelerek önceki gün babası vefat eden İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Avukat Tahir Alan ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Soylu'dan gece yarısı taziye ziyareti, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece yarısı Isparta'ya gelerek önceki gün babası vefat eden İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Avukat Tahir Alan ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Soylu'nun taziye ziyaretinde, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de eşlik etti.

Taziye ziyaretinde, beraberindekilerle birlikte merhum için edilen duaya da katılan Bakan Soylu, Alan ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunduktan sonra evden ayrıldı.

Bakan Soylu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ise "Kıymetli arkadaşım Avukat Tahir Alan ve ailesine, sevgili babaları emekli emniyet mensubu Mustafa Alan için taziye ziyaretindeyiz. Mekanı cennet olsun" ifadeleri yer aldı.

(İHA)

Tahir Alan, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu
Son dakika: Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Şüpheli vakaya rastlanmadı Son dakika: 400 hakim ve savcı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bilgi toplanıyor Bingöl'de 23 yıllık su sorunu çözüldü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 15:25:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Soylu'dan gece yarısı taziye ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]