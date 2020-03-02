Bakan Soylu'dan Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Soylu'dan Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bakan Soylu'dan Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına yönelik roketli saldırıya ilişkin, teröristlerin kıstırıldığını, çatışmanın devam ettiğini belirtti.

Bakan Soylu'dan Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına yönelik roketli saldırıya ilişkin, teröristlerin kıstırıldığını, çatışmanın devam ettiğini belirtti.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saat 08.50'de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roketin aracın ön tekerine isabet ettiğini ve çarpmadan dolayı yaralıların bulunduğunu bildirdi.

Bakan Soylu, paylaşımda, "Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu, Gürbulak, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:36 Kaynak: AA
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