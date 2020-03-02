Bakan Soylu'dan Gürbulak'taki hain saldırıya ilişkin açıklama: "Şu an çatışma devam ediyor" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bakan Soylu'dan Gürbulak'taki hain saldırıya ilişkin açıklama: 'Şu an çatışma devam ediyor' - Son Dakika

Bakan Soylu'dan Gürbulak'taki hain saldırıya ilişkin açıklama: "Şu an çatışma devam ediyor"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Roket aracın ön tekerine isabet etti.

Bakan Soylu'dan Gürbulak'taki hain saldırıya ilişkin açıklama:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var. Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor" dedi.


Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu sabah 08.50'de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var. Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Süleyman Soylu, Gürbulak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait araca roketli saldırı düzenlendi
Bakan Soylu, sınırdaki göçmenler için Yunanistan'a çağrıda bulundu Son dakika: Gürbulak sınır kapısında teröristlerin gerçekleştirdiği roketli saldırıdan ilk görüntüler geldi Son dakika: Sınırdan ayrılan mülteci sayısı 117 bin 677'ye yükseldi

Son Dakika Haberleri
15:10 Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü "Sheytan Vojud Nadarad" filmi kazandı
15:10 Latif Doğan'dan genç türkücüye övgü
15:10 Jean Christophe Grangé: Bilinmeyenin peşindeyim
15:10 "Mendilim Kekik Kokuyor" seyirciyle buluşuyor
14:20 Oyuncu Ulaş Tuna Astepe, sınırda bekleyen göçmenlere yardım dağıttı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 17:01:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Soylu'dan Gürbulak'taki hain saldırıya ilişkin açıklama: "Şu an çatışma devam ediyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]