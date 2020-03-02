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Bakan Soylu'dan Gürbulak'taki hain saldırıya ilişkin açıklama: "Şu an çatışma devam ediyor"
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Roket aracın ön tekerine isabet etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:43 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var. Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor" dedi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu sabah 08.50'de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var. Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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