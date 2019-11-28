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Bakan Soylu'dan Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ne ziyaret

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret etti.

Bakan Soylu'dan Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ne ziyaret, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret etti.


İzmir'de düzenlenen "Ege Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı"na katılan Soylu, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ne geçti.

Merkezdeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Soylu, buradaki göçmenlerle sohbet etti ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Bakan Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz da eşlik etti.

Harmandalı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:16 Kaynak: AA
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