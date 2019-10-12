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Bakan Soylu'dan İHA muhabirlerine geçmiş olsun telefonu

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İhlas Haber Ajansı Muhabirleri Beril Solmuşgül ve Murat Başal'ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Soylu'dan İHA muhabirlerine geçmiş olsun telefonu, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İhlas Haber Ajansı Muhabirleri Beril Solmuşgül ve Murat Başal'ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'de terör örgütü YPG, PKK işgali altındaki Kamışlı'dan, Nusaybin'e uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu mermilerin, gazetecilerin bulunduğu binaya isabet etmesi ve hemen ardından sınır ötesinden havan toplarının düştüğü Nusaybin ilçe merkezinde görevlerini yapmak isterken bir grup terör yandaşı tarafından darp edilerek, telefonu gasp edilen İhlas Haber Ajansı Muhabirleri Beril Solmuşgül ve Murat Başal'ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı, Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:00 Kaynak: İHA
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