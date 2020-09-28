Bakan Soylu'dan iki önemli açıklama - Son Dakika

Bakan Soylu'dan iki önemli açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır annelerinin 18. kavuşması inşallah yarın gerçekleşiyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır annelerinin 18. kavuşması inşallah yarın gerçekleşiyor. Kırmızı kategoride aranan PKK terör örgütü mensubunun üzerini çizdik" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır annelerinin 18. kavuşması inşallah yarın gerçekleşiyor. Kırmızı kategoride aranan PKK terör örgütü mensuplarından birine daha sınırlarımız içerisinde çizik. Yüzbaşı Mahmut ve kahramanları ruhunuz şad olsun" dedi.
(İHA)
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