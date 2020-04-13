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'Bakan Soylu'dan ilk açıklama: "Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz"' başlıklı haberimiz kaynağından...
6 saat önce
'Bakan Soylu'dan ilk açıklama: "Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz"' başlıklı haberimiz kaynağından iptal edilmiştir.
'Bakan Soylu'dan ilk açıklama: "Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz"' başlıklı haberimiz kaynağından iptal edilmiştir. Düzeltir abonelerimizden özür dileriz - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 10:41 Kaynak: İHA
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