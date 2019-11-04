Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na çok sert tepki

İçişleri Bakanı Soylu: " Avrupa'ya giderek Türkiyeyi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Yazıklar olsun, bu milletin sana okuttuğu okula yazıklar olsun. Bu milletin sana verdiği emeğe yazıklar olsun"

ANKARA - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılmak için gittiği Fransa'da Türkiye'yi şikayet etmesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok sert tepki geldi. Bakan Soylu, "Avrupa'ya giderek Türkiyeyi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Yazıklar olsun, bu milletin sana okuttuğu okula yazıklar olsun. Bu milletin sana verdiği emeğe yazıklar olsun" dedi.

"Teknolojinin geliştiği ama insanlığın gelişmediği bir yüzyıl"

Bakan Soylu, "Terör örgütünün sözcülüğünü ve kuryeliğini yapan siyasi partinin merdivenlerinde evlatlarının resimleri ile beraber nöbet tutan annelerden ve babalardan utanmıyorlar. Varsın göçmen teknelerini Akdeniz'in ortasında batıran diğer düş ülkelerle paylaşıyor olalım, varsın yakaladığı kaçak göçmeni çırılçıplak soyup, Meriç nehrine donmak üzere bırakan ülkelerle komşu olalım, varsın kendi içimizde Suriyeli muhacirler üzerinden nefretini kusanlarla milleti inancından, merhametinden soyutlamaya çalışanlarla milleti sokağa dökmek için olmadık iftiraları, olmadık yalanları ortaya atanlarla aynı havayı soluyalım. Yine de bizim vicdanlarımız sarsılmamalıdır, bizler batılılar gibi ve bizim içimizdeki kararmış kalp sahipleri gibi değiliz, olamayız, olmamalıyız. 21. Yüzyılda teknolojinin geliştiği ama insanlığın gelişmediği bir yüzyıl görüyoruz" şeklinde konuştu

Dünya'da PYD diye bir devlet var mı?

Sınır ötesi operasyonu eleştirenlere seslenen Soylu, "Dünya'da PYD diye bir devlet var mı? Böyle bir devlet duyduk mu, peki o paçavralar neyin nesidir. Sınırımızın dibinde Suriye'nin topraklarında silahlı adamlar, kamplar, tahkimatlar var. Sallanan Suriye devletinin bayrağı değil, PKK'nın şubesinin paçavralarıdır. Türkiye'de hala aklı ermeyenlere seslenmek istiyorum. HDP'nin öncülüğünde, onun Türkiye sevgisi, insan sevgisi olmayan sözde eş başkanının talimatlarıyla çukurlar, hendekler açıldı mı, açıldı. Evlatlarımız şehit oldu mu, evlatlarımız tarumar oldu mu? Okullarımız, camilerimiz, kütüphanelerimiz yakıldı, yıkıldı mı? Ne yapacaklardı biliyor musunuz aynen Resulayn'da olduğu gibi, Telebyad'da olduğu gibi, o çukurları tünellere döndüreceklerdi ona mı müsaade etseydik" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum"

Bakan Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılmak için gittiği Fransa'da Türkiye'yi şikayet etmesine ilişkin, "Terörist olmaktan ceza alanların, bu ülkenin selameti ve o beldenin selameti için görevden aldığımızda, Avrupa'ya giderek Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Yazıklar olsun, bu milletin sana okuttuğu okula yazıklar olsun. Bu milletin sana verdiği emeğe yazıklar olsun. Birileri eline silah alıp 9 aylık çocuklarımızı bebeklerimiz, şehit edecek. Orada Kürt kardeşlerimizin, Arap kardeşlerimizin, Türk kardeşlerimizin sabah dükkanını açmasını engelleyecek. Çocukların okula gitmesini engelleyecek, bunun belediye başkanlığın yapacak, sende Avrupa Birliği'ne gidercesine Türkiye'yi şikayet edeceksin, yazıklar olsun" sözlerine yer verdi.