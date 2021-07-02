Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun sözlerine yanıt: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vakfı'nın Kurban Bayramı yardımı toplamasına izin verilmediğini belirterek, "132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz? Aklını, vicdanını, insanlığını yitirmemiş devlet görevlilerine sesleniyorum; bu yanlıştan bir an önce dönmelisiniz. Sadece bir kişinin kişisel ihtirası var. İhtiyaç sahibi 132 bin 50 ailenin evine bir kilogram kavurma girmesine gönlü razı olmayan, onların bayramda yüzlerinin gülmesini istemeyen bir kişi var; o da İçişleri Bakanı." demişti.

BAKANLIK, KAMPANYAYA İZİN VERDİ

Sonrasında konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, İstanbul Vakfı'nın Kurban Bayramı yardımı toplama talebine izin verildiği duyuruldu.

"BEN DÜNYANIN EN KÖTÜ ADAMIYIM"

Bugün bir etkinliğe katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya gazeteciler tarafından İmamoğlu'nun açıklamaları soruldu.Soylu ise konuya ilişkin olarak, "Dünyadaki tüm kötülüklerin sahibi benim. Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım." deyip güldü.