Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu'dan 'İstanbul'a kayyum atanacak mı?' sorusuna yanıt: Pazar sabahı açıklayacağım
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Bakan Soylu'dan 'İstanbul'a kayyum atanacak mı?' sorusuna yanıt: Pazar sabahı açıklayacağım

57 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir gazetecinin "İstanbul'a kayyum atanacak mı, pejmürde kelimesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Pazar sabahı açıklayacağım" yanıtını verdi. İstanbuk Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Soylu'ya cevap olarak "Polemiklerden nemalanmıyorum" ifadeleri

Bakan Soylu'dan 'İstanbul'a kayyum atanacak mı?' sorusuna yanıt: Pazar sabahı açıklayacağım, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir gazetecinin " İstanbul'a kayyum atanacak mı, pejmürde kelimesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Pazar sabahı açıklayacağım" yanıtını verdi. İstanbuk Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Soylu'ya cevap olarak "Polemiklerden nemalanmıyorum" ifadelerini kullandı.


Soylu, Bursa'da bir otelde düzenlenen "Göç Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretine de değinmiş; İBB Başkanı'nın görevden alınıp yerlerine kayyum atanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi belediye başkanlarını ziyaret etmesi ile ilgili "İşini yap, başımızın üzerinde yerin var ama işinin dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz."demişti.

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Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu, İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:15 
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Soylu'dan "İstanbul'a kayyum atanacak mı?" sorusuna yanıt: Pazar sabahı açıklayacağım
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