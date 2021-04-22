Bakan Soylu'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Sözleşmesi feshedilmeden önceki 34 günde 34 kadının, fesihten sonraki 34 günde ise 25 kadınının hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter'daki hesabından İstanbul Sözleşmesi ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, açıklamasında, "Yalanı, siyasetin ve hayatlarının ana sözleşmesi haline getirenler, İstanbul Sözleşmesi üzerinden bir yalanı daha utanmadan söylüyorlar. Biri güya insan haklarından sorumlu milletvekili, yalancı, diğeri de benim 'at sineğim' yalancı. Ayrıca gizleyemedikleri polis düşmanlığını ortaya koymak için, güya İstanbul Sözleşmesi'ni bahane edip şiddete duyarsız kaldığımızı, güvenlik güçlerimizin müracaatları almadığı iftirasını atıyorlar. Bu apaçık bir yalandır. Bunlar da arlanmaz yalancıdır. Biz, onlar gibi yalanlarla değil doğrularla milletimizin karşısındayız. 13 Şubat-19 Mart 2021 (İstanbul Sözleşmesi yürürlükteyken) 34 kadın hayatını kaybetti. 19 Mart-22 Nisan 2021 (İstanbul Sözleşmesi feshedildikten sonra) 25 kadın hayatını kaybetti. Yüzde 26 azalış. CHP'nin gün yüzü görmemesinin bir sebebi de, yalancıların ağına düşmesidir. Ne diyeyim, kendi düşen ağlamaz" dedi.