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Son dakika haber! Bakan Soylu'dan itfaiyecilere övgü dolu sözler - Son Dakika

Son dakika haber! Bakan Soylu'dan itfaiyecilere övgü dolu sözler

29.09.2021 13:54
Son dakika haber! Bakan Soylu'dan itfaiyecilere övgü dolu sözler, System.String[]

Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, itfaiye erlerinin genel idari hizmetler sınıfından uzmanlaşmış meslek grubuna dahil olmaları gerektiğini belirterek, "Temel kabul ettiğimiz bu durum, afetlerden sonra Cumhurbaşkanımıza da arz ettiğimiz meselelerin başında gelmektedir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, itfaiye erlerinin genel idari hizmetler sınıfından uzmanlaşmış meslek grubuna dahil olmaları gerektiğini belirterek, "Temel kabul ettiğimiz bu durum, afetlerden sonra Cumhurbaşkanımıza da arz ettiğimiz meselelerin başında gelmektedir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önce Elazığ'dan gelen 20 muhtarla, ardından da İtfaiyecilik Haftası etkinlikleri kapsamında Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği (TİBDER) üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Bakan Soylu, kahvaltı sonrası muhtarları ve TİBDER üyelerini ayrı ayrı bakanlıktaki makamında kabul etti. İtfaiye erleriyle beraber olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Dünyadaki yangınlar, afetlerin türleri başkalaştı ve değişti. Tulumbacılar zamanında ev ve çarşı yangınları vardı. Bugün sanayi tesislerinde, kimyasal madde depolarındaki, fabrikalardaki daha tehlikeli yangınlara müdahale ediyorsunuz. Bunları hemen hemen takip ediyoruz. Bunu çok yüksek kapasiteyle ve yüksek teknoloji, bilgi ve birikimle yapıyorsunuz. Bunun yanı sıra birçok afette beraberiz. Kıyafetinizle, dik duruşunuzla, herkese güven veren, meselenin nasıl çözüleceğini, bunlara nasıl müdahale edildiğini büyük bir güven ile takip ediyoruz. Birçok deprem, yangın, sel, kaya düşmesinde birbirimizle dayanışma ve mesai arkadaşlığımız oldu. Önce geldiniz, en son terk ettiniz" diye konuştu.

İtfaiye erlerinin iş yüklerinin arttığını ve genişlediğini ifade eden Bakan Soylu, "Türkiye afet planı kapsamında itfaiye teşkilatlarımız yerel düzeyde de, ulusal düzeyde de yangın çalışma grubunun ana çözüm ortağıdır. Arama-kurtarma, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve aynı zamanda nükleer çalışma gruplarında destek çözüm grubu olarak yer almaktadır. Bakanlık olarak son 2 yıldır yoğun afet gündemi olarak yer aldık. Sahadaki tüm çalışmalarımızda itfaiye teşkilatlarının gayretine, kabiliyetine, samimiyetine ve fedakarlığına hayranız. Tüm bunlar, dünyadaki karşı karşıya kaldığımız süreçler, dünyadaki itfaiye teşkilatlarının kabiliyetlerini değiştirmiştir. Bu değişime itfaiye teşkilatları uymuş ve kendisini de çok ciddi şekilde geliştirmiştir" şeklinde konuştu.

İtfaiye erlerinin genel idari hizmetler sınıfından uzmanlaşmış meslek grubuna dahil olmalarının gerektiğini ve bu durumu Cumhurbaşkanına arz ettiklerini ifade eden Soylu, "Sahada arkadaşlarımızla karşılaştığımız zaman bize söyledikleri var. Sahada karşılaştığımız sadece sizinle ilgili değil, sizin de karşılaştığınız, beraber değerlendirdiğiniz gerek sel olsun, gerek orman yangınları olsun, gerek diğer meseleler olsun bunları tüm bakanlarımızla beraber ortak bir değerlendirmeye tabi tuttuk. Bu konulardan bir tanesi de tam anlamıyla itfaiyecilerimizin genel idari hizmetler sınıfında değil, ortaya koydukları bu yüksek irade ve hakikaten uzun zamandır tecrübeyle bir uzmanlaşmış meslek grubuna dahil olmaları gerektiğidir. Hep birlikte değerlendirmemiz budur. Siz sadece yangında yoksunuz, aynı zamanda ortak standart içerisinde olmamız lazım. Temel kabul ettiğimiz bu durum, afetlerden sonra Cumhurbaşkanımıza da arz ettiğimiz meselelerin başında gelmektedir. Bu standartları hem AFAD olsun, hem orman teşkilatımız olsun, hem itfaiye teşkilatımız olsun hep birlikte yönetebilme kabiliyeti olması gerek" dedi.

Yangınlarda hayatını kaybeden itfaiye erlerinin şehit sayılmasını istediklerini belirten Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği Başkanı Halil Yılmaz ise, "Sizinle son bir yıl içerisinde sık sık bir araya geldik. Biz sizi de baş itfaiyecimiz olarak görüyoruz. İtfaiyecilik mesleği 307 yıllık tarihi bir mesleğe sahiptir. Eskiden itfaiye denilince aklımıza yangınlar gelirdi, şimdi deprem, seller, göçükler, arama kurtarma çalışmaları geliyor. Siz bunları yakinen gördünüz bakanım. Bizim şehitlerimiz, gazilerimiz var. Bizde istiyoruz ki yangınlarda, afetlerde zarar gören arkadaşlarımız, hayatını kaybedenlerle ilgili bir yasal düzenlemeyi sizlerden hasseden talep ediyoruz efendim. Hayatını kaybedenlerin şehit sayılması, yaralananların gazi sayılmasını istiyoruz. Bu konuda size yakın hissediyoruz. Burada birçok arkadaşımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde mesai yaptı. Daha önceden itfaiyeci arkadaşlardaki koruyucu ekipmanları sağlıklı değildi. Cumhurbaşkanımız sayesinde yanmaya dayanıklı elbiselerimizle tanıştık" diye konuştu.

Bakan Soylu, itfaiyecileri kabulünde kendisine hediye edilen itfaiyeci kaskını takıp ve yeleğini giydi. Daha sonra itfaiyecilerle birlikte dua eden Bakan Soylu'ya itfaiyeci duası takdim edildi.

(Mehmet Kalay - Sadettin Aliusta/İHA)

Son dakika haber! Bakan Soylu'dan itfaiyecilere övgü dolu sözler

Süleyman Soylu, Kimyasal, İtfaiye, Yangın, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bakan Soylu'dan itfaiyecilere övgü dolu sözler - Son Dakika


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