Bakan Soylu'dan İYİ Partili Fakıbaba'ya "Askeri kanal" yanıtı: Vatandaşa yalan söylemekle meşguller - Son Dakika
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Bakan Soylu'dan İYİ Partili Fakıbaba'ya "Askeri kanal" yanıtı: Vatandaşa yalan söylemekle meşguller

18.03.2023 17:06

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Partili Eşref Fakıbaba'nın "Şanlıurfa'da askeriyenin içinden geçen kanalların girişi güvenlik nedeniyle kapalı olduğu için bütün sel suları Abide Kavşağı'na yöneldi. Kanal açılsaydı bu boyutta bir facia yaşanmayacaktı" iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Bu ülkede vekil sıfatını almış kişiler vatandaşa sürekli yalan söylemekle meşguller." ifadelerini kullandı.

Sel felaketi nedeniyle Şanlıurfa'da 16, Adıyaman'da ise 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sokakları çamurla kaplanan Şanlıurfa'daki en can alan yer ise Abide Kavşağı oldu.

FAKIBABA'DAN TARTIŞMA YARATACAK İDDİA

Konuyla ilgili dikkat çeken söylemlerde bulunan eski Şanlıurfa Belediye Başkanı ve AK Parti Milletvekili, İYİ Parti Genel Başkan Baş Danışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba, sel felaketi öncesinde kent yöneticilerinin ihmal ve sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Sözcü'ye konuşan Fakıbaba, "Facia 'Geliyorum' diyor. 3-4 gün önce alarm veriliyor. O alarm verildiği zaman sadece belediyeler değil, sayın Vali de var bunun içerisinde. Esasında, Cavsak Deresi'nin ağzı güvenlik nedeniyle askeriyenin (Tugay) içerisine kapalı. Görüntülere bakın, askeriyenin içerisinden su akıyor buraya. Yağmur suyu değil bu. Derenin ağzı tıkanmış, tıkandığı için dereden taşıyor. Eğer orada temizlik yapılmamışsa, su bir yerlerden taşarak geliyor ve direk Abide Kavşağı'na yöneliyor. Yani, Maşuk'tan, büyük yerleşim alanlarından taşan su olduğu gibi bu kavşağın içerisine geliyor ve çıkamıyor" dedi.

"VATANDAŞA YALAN SÖYLEMEKLE MEŞGULLER"

Bugün Şanlıurfa'da sel felaketiyle ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fakıbaba'nın ismini anmadan iddiasına tepki gösterdi. Soylu, "Bu ülkede vekil sıfatını almış kişiler vatandaşa sürekli yalan söylemekle meşguller. Eksik varsa mutlaka söylenir ama insan önce doğruyu değerlendirecek. Kulaktan dolma bilgilerle vatandaşa yanıltıcı bilgi vermemeye çalışacak. Bütün bu meseleleri toparlayacağız, vatandaşımızı yalnız bırakmadan, temizlik yaptıktan sonra buradan ayrılmış olacağız." dedi.

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Süleyman Soylu, Şanlıurfa, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

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