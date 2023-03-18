Bakan Soylu'dan İYİ Partili Fakıbaba'ya "Askeri kanal" yanıtı: Vatandaşa yalan söylemekle meşguller

Sel felaketi nedeniyle Şanlıurfa'da 16, Adıyaman'da ise 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sokakları çamurla kaplanan Şanlıurfa'daki en can alan yer ise Abide Kavşağı oldu.

FAKIBABA'DAN TARTIŞMA YARATACAK İDDİA

Konuyla ilgili dikkat çeken söylemlerde bulunan eski Şanlıurfa Belediye Başkanı ve AK Parti Milletvekili, İYİ Parti Genel Başkan Baş Danışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba, sel felaketi öncesinde kent yöneticilerinin ihmal ve sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Sözcü'ye konuşan Fakıbaba, "Facia 'Geliyorum' diyor. 3-4 gün önce alarm veriliyor. O alarm verildiği zaman sadece belediyeler değil, sayın Vali de var bunun içerisinde. Esasında, Cavsak Deresi'nin ağzı güvenlik nedeniyle askeriyenin (Tugay) içerisine kapalı. Görüntülere bakın, askeriyenin içerisinden su akıyor buraya. Yağmur suyu değil bu. Derenin ağzı tıkanmış, tıkandığı için dereden taşıyor. Eğer orada temizlik yapılmamışsa, su bir yerlerden taşarak geliyor ve direk Abide Kavşağı'na yöneliyor. Yani, Maşuk'tan, büyük yerleşim alanlarından taşan su olduğu gibi bu kavşağın içerisine geliyor ve çıkamıyor" dedi.

"VATANDAŞA YALAN SÖYLEMEKLE MEŞGULLER"

Bugün Şanlıurfa'da sel felaketiyle ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fakıbaba'nın ismini anmadan iddiasına tepki gösterdi. Soylu, "Bu ülkede vekil sıfatını almış kişiler vatandaşa sürekli yalan söylemekle meşguller. Eksik varsa mutlaka söylenir ama insan önce doğruyu değerlendirecek. Kulaktan dolma bilgilerle vatandaşa yanıltıcı bilgi vermemeye çalışacak. Bütün bu meseleleri toparlayacağız, vatandaşımızı yalnız bırakmadan, temizlik yaptıktan sonra buradan ayrılmış olacağız." dedi.