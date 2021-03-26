Bakan Soylu'dan izleyenleri gururlandıran paylaşım - Son Dakika

Bakan Soylu'dan izleyenleri gururlandıran paylaşım
26.03.2021 00:57
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik havacılık birimlerinin yer aldığı videoyu paylaştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik havacılık birimlerinin yer aldığı videoyu paylaştı.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik havacılık birimleri için hazırlanan videoyu paylaştı. Soylu'nun "Gurur duyuyoruz" mesajı ile paylaştığı videoda, havacılık birimlerine ait helikopterler ve uçaklara yer verildi. Ünlü Türk Rapçi Ceza'ya ait şarkının da kullanıldığı videoda, "İçişleri Bakanlığı Havacılık Birimleri olarak Türkiye için birlikte yükselmekten gurur duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA
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