Bakan Soylu, İzmir'de değerlendirme ve koordinasyon toplantısına katıldı - Son Dakika

Bakan Soylu, İzmir'de değerlendirme ve koordinasyon toplantısına katıldı
16.11.2020 13:12
Bakan Soylu, İzmir'de değerlendirme ve koordinasyon toplantısına katıldı İzmir'deki depremin ardından incelemelerde bulunmak üzere kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğünde değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yaptı.
Bakan Soylu, İzmir'de değerlendirme ve koordinasyon toplantısına katıldı
İZMİR - İzmir'deki depremin ardından incelemelerde bulunmak üzere kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğünde değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir'de yıkıcı etkileri olan depremin ardından kente geldi. Bakan Soylu'nun ilk durağı AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü oldu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve İzmir milletvekillerinin de bulunduğu değerlendirme ve koordinasyon toplantısı, basına kapalı olarak gerçekleşti.
Son Dakika Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği acı reçeteyi değerlendirdi: Faizler en az 400 baz puan artırılacak "Bu cami benim" diyen kadın nedeniyle camiye gelenlerin sayısı 5 kişiye kadar düştü Eski eşine şiddet uyguladığı iddiaları sonrası Cem Dizdar, TRT Spor'daki programına katılmadı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Ermenistan'da eleştirilerin hedefi olan Başbakan Paşinyan istifa etmeyeceğini açıkladı Sokak ortasında başından vurulmuş olarak bulunan gencin yanındaki boş kovanlar cinayet şüphesini doğurdu Kerimcan Durmaz'dan küs olduğu Selin Ciğerci'ye ağır sözler: Ben ona destek oldum, o bana köstek Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım